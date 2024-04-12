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У США запропонували фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів рф, — FT

18:39, 12 квітня 2024
Як стало відомо, Вашингтон підтримав ідею конфіскації всіх резервів і передачі їх Україні, а європейські чиновники побоюються, що ця ідея може порушити міжнародне право і дестабілізувати фінансові ринки.
У США запропонували фінансувати Україну за рахунок доходів від заморожених активів рф, — FT
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Сполучені Штати Америки висунули ідею використання десятків мільярдів євро боргу для України, який міг би бути забезпечений майбутнім доходом від заморожених російських активів. Однак країни "Великої сімки" розділені у своїх думках щодо того, як ці кошти слід використовувати, пише Financial Times.

США підтримують ідею повної конфіскації активів та їх передачі Україні. У Європейському Союзі ж такий крок не схвалюється, оскільки вважається, що це може порушити міжнародне право та призвести до дестабілізації фінансових ринків. Водночас у ЄС розглядають можливість передачі Україні прибутку від базових активів.

У виданні зазначають, що в останні місяці питання щодо використання російських активів на користь України стало дуже актуальним, оскільки триває третій рік ескалації російської агресії, а Конгрес США затримує необхідну допомогу для України.

«Ми на тому етапі, коли нам слід вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність знерухомлених резервів для України. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо», — заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх.

Також він сказав, що пропозиція США включатиме висунення «наведеної вартості майбутнього потоку відсотків за замороженними активами через облігації або кредит».

Він зазначив, що європейці вже виявили готовність переказувати Україні відсотки з активів раз на два роки. Проте були способи «з часом збільшити вартість цих потоків доходу».

«Замість того, щоби просто перераховувати річний прибуток з активів, концептуально можливо перенести 10-річний чи 30-річний прибуток. Поточна вартість цих прибутків величезна», — сказав він.

Європейський чиновник сказав, що російські заморожені активи, які зберігаються в центральному депозитарії Euroclear у Брюсселі, можуть за десять років принести €30—40 мільярдів. Тоді як протягом наступних 15—20 років ця сума сягатиме €50—60 мільярдів. Однак це приблизні суми, адже прибуток від росактивів залежить від майбутніх процентних ставок.

Ця пропозиція має бути обговорена міністрами фінансів G7 наступного тижня.

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