В США предложили финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф, - FT

Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Соединенные Штаты Америки выдвинули идею использования десятков миллиардов евро долга для Украины, который мог быть обеспечен будущим доходом от замороженных российских активов. Однако страны "Большой семерки" разделены в своих мыслях по поводу того, как эти средства следует использовать, пишет Financial Times.

США поддерживают идею полной конфискации активов и их передачу Украине. В Европейском Союзе такой шаг не одобряется, поскольку считается, что это может нарушить международное право и привести к дестабилизации финансовых рынков. В то же время, в ЕС рассматривают возможность передачи Украине прибыли от базовых активов.

В издании отмечают, что в последние месяцы вопрос использования российских активов в пользу Украины стал очень актуальным, поскольку длится третий год эскалации российской агрессии, а Конгресс США задерживает необходимую помощь для Украины.

«Мы на том этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем», — заявил заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх.

Также он сказал, что предложение США будет включать в себя выдвижение «приведенной стоимости будущего потока процентов по замороженным активам через облигации или кредит».

Он отметил, что европейцы уже проявили готовность переводить Украине проценты по активам раз в два года. Однако были способы "со временем увеличить стоимость этих потоков дохода".

«Вместо того чтобы просто перечислять годовую прибыль с активов, концептуально возможно перенести 10-летнюю или 30-летнюю прибыль. Текущая стоимость этих доходов огромна», – сказал он.

Европейский чиновник сказал, что хранящиеся в центральном депозитарии Euroclear в Брюсселе российские замороженные активы могут за десять лет принести €30—40 миллиардов. В то время как в течение следующих 15—20 лет эта сумма будет достигать €50—60 миллиардов. Однако это приблизительные суммы, ведь прибыль от росактивов зависит от будущих процентных ставок.

Это предложение должно быть обсуждено министрами финансов G7 на следующей неделе.

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