Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

В США предложили финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф, - FT

18:39, 12 апреля 2024
Вашингтон поддержал идею конфискации всех резервов и передачи их Украине, а европейские чиновники опасаются, что эта идея может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.
В США предложили финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф, - FT
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Соединенные Штаты Америки выдвинули идею использования десятков миллиардов евро долга для Украины, который мог быть обеспечен будущим доходом от замороженных российских активов. Однако страны "Большой семерки" разделены в своих мыслях по поводу того, как эти средства следует использовать, пишет Financial Times.

США поддерживают идею полной конфискации активов и их передачу Украине. В Европейском Союзе такой шаг не одобряется, поскольку считается, что это может нарушить международное право и привести к дестабилизации финансовых рынков. В то же время, в ЕС рассматривают возможность передачи Украине прибыли от базовых активов.

В издании отмечают, что в последние месяцы вопрос использования российских активов в пользу Украины стал очень актуальным, поскольку длится третий год эскалации российской агрессии, а Конгресс США задерживает необходимую помощь для Украины.

«Мы на том этапе, когда нам следует изучить все возможные пути, чтобы максимизировать ценность обездвиженных резервов для Украины. Мы не можем ждать вечно, мы это знаем», — заявил заместитель советника по национальной безопасности США по международной экономике Далип Сингх.

Также он сказал, что предложение США будет включать в себя выдвижение «приведенной стоимости будущего потока процентов по замороженным активам через облигации или кредит».

Он отметил, что европейцы уже проявили готовность переводить Украине проценты по активам раз в два года. Однако были способы "со временем увеличить стоимость этих потоков дохода".

«Вместо того чтобы просто перечислять годовую прибыль с активов, концептуально возможно перенести 10-летнюю или 30-летнюю прибыль. Текущая стоимость этих доходов огромна», – сказал он.

Европейский чиновник сказал, что хранящиеся в центральном депозитарии Euroclear в Брюсселе российские замороженные активы могут за десять лет принести €30—40 миллиардов. В то время как в течение следующих 15—20 лет эта сумма будет достигать €50—60 миллиардов. Однако это приблизительные суммы, ведь прибыль от росактивов зависит от будущих процентных ставок.

Это предложение должно быть обсуждено министрами финансов G7 на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой – прямой эфир на ТВ

12 апреля в 19:00 приглашаем присоединиться к прямой трансляции по теме – что изменится с принятием закона об усилении мобилизации.

Верховный Суд объяснил, как суд может решить судьбу несовершеннолетней дочери военнослужащего, осужденного к лишению свободы за самовольное покидание места службы, мать которой скончалась

Осужденный военнослужащий ссылался на то, что покинул место службы из-за совпадения семейных обстоятельств – умерла бывшая жена, планировал оформить опеку малолетней дочери, недолеченное ранение.

В каких случаях производится передача судебного дела ранее определенному судье: изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда

Новые изменения в Положение об автоматизированной системе документооборота суда вступят в силу с 1 мая.

Система «Оберег» заработает с другими реестрами, откуда подтянутся данные о военнообязанных – член Комитета по нацбезопасности

Кроме месседжа иностранным партнерам, что Украина усиливает мобилизационные процессы, также закон о мобилизации даст Генштабу ВСУ четкое понимание, сколько людей в Украине можно мобилизовать.

Закон о мобилизации допускает двойное толкование в вопросе бронирования госслужащих – точку придется ставить Кабмину

Формулировки, заложенные в новую редакцию статьи 25 закона о мобилизации по бронированию государственных служащих, могут толковаться неоднозначно.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України