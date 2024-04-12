В Харькове разрешили освобождать бизнес от налогов

Речь идет о едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

Ради снижения налоговой нагрузки, местные власти Харькова смогут освобождать городской бизнес от налогов. Об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет о едином налоге, арендной плате и плате за имущество.

"В свою очередь недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета. Это касается Харькова, но и для всех других территорий это действует. Мы это сделали универсальным механизмом", - пояснил Шмыгаль.

Напомним, мы писали, что местные власти смогут освобождать в 2024 году бизнес от налога за землю, налога на недвижимое имущество и единого налога.

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