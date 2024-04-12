Практика судів
  1. В Україні

У Харкові дозволили звільняти бізнес від податків

18:36, 12 квітня 2024
Мова йде про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.
У Харкові дозволили звільняти бізнес від податків
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Задля зниження податкового навантаження, місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мова йде про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, ми писали, що місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою – прямий ефір на Право ТВ

12 квітня о 19:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми – що зміниться з прийняттям закону про посилення мобілізації.

Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Система «Оберіг» запрацює з іншими реєстрами, звідки підтягнуться дані про військовозобов'язаних – член Комітету з нацбезпеки

Окрім меседжу іноземним партнерам, що Україна посилює мобілізаційні процеси, також закон про мобілізацію дасть Генштабу ЗСУ чітке розуміння, скільки людей в Україні можна мобілізувати.

Закон про мобілізацію допускає подвійне тлумачення у питанні бронювання держслужбовців – крапку доведеться ставити Кабміну

Формулювання, закладені у нову редакцію статті 25 закону про мобілізацію стосовно бронювання державних службовців, можуть тлумачитися неоднозначно.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Макаренко
    Володимир Макаренко
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Юлія Соколовська
    Юлія Соколовська
    заступник керівника Офісу Президента України