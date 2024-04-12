У Харкові дозволили звільняти бізнес від податків

Мова йде про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.

Задля зниження податкового навантаження, місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Мова йде про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.

"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - пояснив Шмигаль.

Нагадаємо, ми писали, що місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку.

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