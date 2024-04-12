У Харкові дозволили звільняти бізнес від податків

Задля зниження податкового навантаження, місцева влада Харкова зможе звільняти міський бізнес від податків. Про це на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Мова йде про єдиний податок, орендну плату та плату за майно.
"Своєю чергою, недоотримані доходи будемо компенсувати з державного бюджету. Це стосується Харкова, але й для всіх інших територій це діє. Ми це зробили універсальним механізмом", - пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, ми писали, що місцева влада зможе звільняти у 2024 році бізнес від податку за землю, податку на нерухоме майно і єдиного податку.
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