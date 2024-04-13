На Волині легковик врізався у зупинку громадського транспорту, водій загинув на місці

Водій не впорався з керуванням та врізався у зупинку громадського транспорту.

Джерело фото: vl.npu.gov.ua

Як повідомила поліція у Волинській області, у селі Шменьки легковик Ford Focus, за кермом якого перебував 23-річний мешканець селища Ратне, врізався у зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, водій, ймовірно, не впорався з керуванням, виїхавши на узбіччя.

На жаль, внаслідок ДТП водій отримав смертельні травми і загинув на місці події.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України - "Порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспортних засобів, що спричинило смерть потерпілого". Відомості щодо події з'ясовуються у рамках досудового розслідування.

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