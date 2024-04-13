На Волыни легковушка врезалась в остановку общественного транспорта, водитель погиб на месте

Водитель не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

Источник фото: vl.npu.gov.ua

Как сообщила полиция в Волынской области, в селе Шменьки легковушка Ford Focus, за рулем которой находился 23-летний житель поселка Ратно, врезался в остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водитель, вероятно, не справился с управлением, выехав на обочину.

К сожалению, в результате ДТП водитель получил смертельные травмы и погиб на месте происшествия.

Правоохранительные органы начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего". Сведения о происшествии выясняются в рамках досудебного расследования.

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