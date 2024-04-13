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В сети распространяется фейк о бесплатном газе для пенсионеров и людей с инвалидностью

07:36, 13 апреля 2024
Пенсионерам, людям с инвалидностью, семьям военных, многодетным и безработным предлагают оставить заявку об отказе от оплаты доставки газа на сомнительном сайте.
В сети распространяется фейк о бесплатном газе для пенсионеров и людей с инвалидностью
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Сеть распространяет видеофейк, который пытаются представить за новости известного украинского телеканала. В видео сообщается об отмене оплаты за транспортировку газа для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, люди с инвалидностью, семьи военных, многодетные и даже безработные. Информацию об этом сообщили аналитики ГазПравды.

В видео пытаются убедить людей оформить отказ от оплаты доставки газа, оставив заявку на специально созданном сайте по ссылке в Telegram.

Однако выявлено, что эта информация является фейком. Кроме того, украинцы могут стать жертвами взлома социальных сетей или кражи банковских данных.

Ошибки в грамматике и фактические несоответствия свидетельствуют о том, что это фальшивое сообщение. Кроме того, закона, который упоминается в видео, не существует. Мошенники используют этот метод для сбора личной информации.

"Будьте осторожны и всегда проверяйте достоверность информации. Не доверяйте подозрительным ссылкам и всегда убедитесь, что полученная информация является достоверной", - напоминают в ГазПравде.

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