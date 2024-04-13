В мережі шириться фейк про безкоштовний газ для пенсіонерів та людей з інваліднісю

Пенсіонерам, людям з інвалідністю, сім'ям військових, багатодітним та безробітним пропонують залишити заявку про відмову від сплати доставки газу на сумнівному сайті.

Мережа ширить відеофейк, який намагаються представити за новини відомого українського телеканалу. У відео повідомляється про відміну оплати за транспортування газу для певних категорій громадян, таких як пенсіонери, люди з інвалідністю, сім'ї військових, багатодітні і навіть безробітні. Інформацію про це повідомили аналітики ГазПравди.

У відео намагаються переконати людей оформити відмову від сплати доставки газу, залишивши заявку на спеціально створеному сайті за посиланням в Telegram.

Проте виявлено, що ця інформація є фейком. Крім того, українці можуть стати жертвами зламу соціальних мереж або крадіжки банківських даних.

Помилки у граматиці та фактичні невідповідності свідчать про те, що це фальшиве повідомлення. Крім того, закону, який згадується у відео, не існує. Шахраї використовують цей метод для збору особистої інформації.

«Будьте обережні і завжди перевіряйте достовірність інформації. Не довіряйте підозрілим посиланням і завжди переконайтеся, що отримана інформація є достовірною», - нагадують у ГазПравді.

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