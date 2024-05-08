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В Euroclear сообщили, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины

08:47, 8 мая 2024
Общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд. евро в зависимости от процентных ставок.
В Euroclear сообщили, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины
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Решение о конфискации активов россии в пользу Украины будет принято в течение следующих нескольких недель. Об этом сообщила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Убрен, передает L'Echo.

Отмечается, что Еврокомиссия сможет получить до 89% оставшихся доходов после уплаты налогов.

«Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% всех доходов от российских активов после уплаты налогов», - заявила Убрен.

По ее словам, общая сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд. евро в зависимости от процентных ставок.

Также она добавила, что конфискация суверенных российских активов, замороженных на площадке Euroclear, может нанести удар по финансовым рынкам. Кроме того, как сообщила Убрен, депозитарий ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим вернуть заблокированные из-за санкций средства.

Ранее в США предложили финансировать Украину за счет доходов от замороженных активов рф.

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