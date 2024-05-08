В Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне

В 2024 году 8 мая не выходной день, поскольку в Украине сейчас действует режим военного положения, но после его завершения этот праздник будет нерабочим днем.

Фото: informator.ua

В среду, 8 мая, Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне -впервые вместе со странами Европы.

В 2023 году Верховная Рада законом «О Дне памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» установила 8 мая как День памяти и победы – единственную дату, когда Украина отмечает победу над нацизмом и чтит память погибших во Второй мировой войне.

Символом этого дня является красный мак, являющийся международным символом памяти жертв всех военных и гражданских вооруженных конфликтов.

Выходной день также будет 8 мая, когда завершится действие военного положения в Украине. В то же время, 9 мая стало Днем Европы.

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