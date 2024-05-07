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У Нью-Йорку відбувся модний бал Met Gala: ТОП-10 найкращих образів зірок, фото

17:26, 7 травня 2024
Організатори обрали головною темою заходу «Сплячі красуні: пробудження моди» що спонукало зірок до створення незвичних казкових образів.
У Нью-Йорку відбувся модний бал Met Gala: ТОП-10 найкращих образів зірок, фото
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В Нью-Йорку пройшов щорічний бал Інституту костюму Met Gala 2024. За традицією дрескод балу підтримує основну тему виставки. Цьогоріч головна тема балу "Сплячі красуні: пробудження моди", а дрес-кодом стало вбрання, що відображає мотиви з твору Балларда "Сад часу", через що більшість зірок постали у казкових образах із квітами.

Акторка Зендея була однією із голів цьогорічної Met Gala і за увесь вечір двічі змінила свій образ. Першою була сукня Maison Margiela, пошита за індивідуальними вподобаннями зірки, що складалася з сапфірово-зеленого тюлю та 3D-декорацій у вигляді винограду. Голову Зендея вирішила прикрасити капелюшком із величезною пір'їнкою, що з нього стирчала.

Згодом вона переодяглася у чорну сукню із довжелезним шлейфом та відкритими плечима. І знову на її волоссі опинився капелюх – вінтажний Givenchy Haute Couture у формі букета квітів.

 

Кайлі Дженнер обрала для себе приталену сукню із відкритими плечима кольору шампанського. Його особливістю був загострений бюст та довгий шлейф.

Акторка Сідні Свіні прийшла у світло-блакитній сукні від Miu Miu. Вона з'явилася перед камерами з чорним волоссям, яке поєднувалося з латексними рукавичками.

Американська акторка Демі Мур з'явилася на червоній доріжці в сукні з серцем, пронизаним стрілами і оздобленим зображенням магнолій.

Кім Кардаш'ян постала на доріжці у напівпрозорій сукні, прикрашеній листям металічного кольору. Верхня частина її образу складається із щільного корсету, який підкреслює тонку талію, а плечі прикрила срібляста накидка. 

Ріта Ора спробувала розбавити свої здебільшого класичні образи комбінезоном із бахроми, що тягнулася з шиї до підлоги. Його бежева основа здалеку створює ефект оголеності.

Супермодель Джиджи Хадід вирішила створити відсилку до ретро-часів, одягнувши білу об'ємну сукню із жовтими трояндами та чорним краєм. Саме хвиляста укладка та червона помада змушують глядача поринути в естетику минулого століття.

Дженіфер Лопес одягнула ефектну прозору сукню кольору шампанського зі скульптурною бісерною вишивкою та довгим шлейфом.

Ніколь Кідман вийшла на всипані квітами сходи на Met Gala 2024 в архівній сукні Balenciaga 1950-х років. Біле подвійне шовкове атласне бюстьє було поверх чорної потертої вручну спідниці з органзи. До вбрання також додали білі рукавички, браслети та інші прикраси. Волосся знаменитості було розпущене. 

Співачка Тайла вперше брала участь у балу Met Gala. Для дебюту вона обрала сукню Balmain з піском. Водночас сукня настільки обмежувала співачку, що їй довелося просити допомоги, щоб піднятися сходами.

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