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Польські парламентарії прибули до Києва

14:58, 29 квітня 2024
Україна та Польща обговорили військову підтримку та санкції проти рф.
Польські парламентарії прибули до Києва
Джерело фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk
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Парламентарії Сейму та Сенату Польщі прибули до України з робочим візитом як представники депутатської групи дружби між двома країнами. Про це повідомив Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він зазначив, що провів зустріч з польськими колегами, де були обговорені низка актуальних питань.

Одним із головних аспектів розмови стало обговорення продовження санкційного тиску на росію. «Санкційний тиск на росію має продовжуватись, насамперед – для унеможливлення подальшого використання рф своєї військової машини», – підкреслив Стефанчук.

Також на зустрічі було обговорено важливість продовження військової підтримки для України. «Україна нагально потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних атак російської федерації», – додав спікер.

Парламентарі також обговорили шлях України до Європейського Союзу та НАТО. Стефанчук висловив вдячність представникам Польщі за їхню підтримку у цих питаннях і висловив сподівання на результативне проведення Вашингтонського саміту, що буде корисним для України.

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