Польские парламентарии прибыли в Киев

Украина и Польша обсудили военную поддержку и санкции против рф.

Источник фото: Facebook / Ruslan Stefanchuk

Парламентарии Сейма и Сената Польши прибыли в Украину с рабочим визитом как представители депутатской группы дружбы между двумя странами. Об этом сообщил Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Он отметил, что провел встречу с польскими коллегами, где был обсужден ряд актуальных вопросов.

Одним из главных аспектов разговора стало обсуждение продолжения санкционного давления на россию. «Санкционное давление на россию должно продолжаться, прежде всего - для предотвращения дальнейшего использования рф своей военной машины», - подчеркнул Стефанчук.

Также на встрече обсуждалась важность продолжения военной поддержки для Украины. «Украина срочно нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны для защиты городов от ракетных атак российской федерации», - добавил спикер.

Парламентарии также обсудили путь Украины в Европейский Союз и НАТО. Стефанчук выразил благодарность представителям Польши за их поддержку в этих вопросах и выразил надежду на результативное проведение Вашингтонского саммита, что будет полезным для Украины.

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