У Києві покарали водія BMW, який «летів» смугою громадського транспорту: відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

У Шевченківському районі Києва покарали водія автомобіля BMW, який вирішив скоротити шлях, проїхавши смугою, що призначена для маршрутних транспортних засобів.

Як повідомила патрульна поліція Києва, інспектори зупинили порушника та винесли на нього постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 17.1 ПДР, на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів на цій смузі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.