У Мінреінтеграції відповіли, чи мають право на виплати ВПО люди, які повторно евакуюються з Харківщини

Люди, які повторно евакуюються із небезпечних районів Харківщини, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати.

Особи, які виїжджають із небезпечних районів Харківської області, можуть поновити статус внутрішньо переміщених осіб та оформити виплати. Йдеться про тих громадян, які включені до списків евакуйованих, що складає місцева влада.

«У межах обов’язкової евакуації із Вовчанська та Липців люди, які повторно виїхали, мають право на виплати для внутрішньо переміщених осіб», – зауважила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук

Для включення до списку евакуйованих, особи, які самостійно виїхали із населених пунктів Харківської області, де оголошено обов’язкову евакуацію, можуть звертатися до Департаменту соціального захисту населення Харківської ОВА за телефоном гарячої лінії: (066) 283-41-43.

Для поновлення статусу внутрішньо переміщеної особи необхідно звернутися до ЦНАПу або до управління соціального захисту населення у приймаючих громадах.

У Мінреінтеграції додають, що державна грошова допомога для ВПО виплачується у розмірі 2 000 гривень на місяць для дорослих, 3 000 гривень – на дітей і людям похилого віку або особам з інвалідністю. Така допомога призначається на 6 місяців.

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