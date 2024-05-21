В Минреинтеграции ответили, имеют ли право на выплаты ВПЛ люди, которые повторно эвакуируются из Харьковщины

Люди, которые повторно эвакуируются из опасных районов Харьковщины, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить выплаты.

Лица, выезжающие из опасных районов Харьковской области, могут восстановить статус внутренне перемещенных лиц и оформить выплаты. Речь идет о тех гражданах, которые включены в списки эвакуированных, которые составляют местные власти.

«В рамках обязательной эвакуации из Волчанска и Липцев люди, которые повторно выехали, имеют право на выплаты для внутренне перемещенных лиц», – отметила Вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Для включения в список эвакуированных, лица, которые самостоятельно выехали из населенных пунктов Харьковской области, где объявлена обязательная эвакуация, могут обращаться в Департамент социальной защиты населения Харьковской ОВА по телефону горячей линии: (066) 283-41-43.

Для возобновления статуса внутренне перемещенного лица необходимо обратиться в ЦНАП или в управление социальной защиты населения в принимающих общинах.

В Минреинтеграции добавляют, что государственная денежная помощь для ВПЛ выплачивается в размере 2 000 гривен в месяц для взрослых, 3 000 гривен – на детей и людей пожилого возраста или лицам с инвалидностью. Такая помощь назначается на 6 месяцев.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, кому из получателей жилищных субсидий и льгот следует обратиться за продолжением выплат.

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