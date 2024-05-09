Практика судів
  1. В Україні

11 травня завершується термін надання послуги одночасного оформлення документів — Паспортний сервіс

13:47, 9 травня 2024
Експериментальний проект щодо одночасного оформлення документів тривав з 2022 року.
11 травня завершується термін надання послуги одночасного оформлення документів — Паспортний сервіс
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

11 травня завершується термін реалізації експериментального проекту щодо одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Про це повідомив Центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

 Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 7 травня 2022 р. № 541 проектом були передбачені послуги:

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку;

- одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України одному з батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини та паспорта громадянина України для виїзду за кордон дитині/дітям, яка/які не досягла/не досягли 14-річного віку. 

Надання вищезгаданих послуг припиняється з моменту завершення експериментального проекту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.

Київський апеляційний суд визнав незаконним припис НАЗК стосовно очільника КСУ Сергія Головатого

У вересні 2023 року НАЗК скерувало запит із вимогою надати інформацію та копії певних документів, частина з яких стосувалася конституційного провадження, а після відмови внесло припис Сергію Головатому і склало протокол.

Володимир Зеленський призначив Олександра Трепака новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ

Іншим Указом Президент призначив Дмитра Герегу командувачем Сил підтримки Збройних Сил України.

Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з військової служби

Президент підписав Указ про звільнення за станом здоров’я Валерія Залужного з військової служби.

Верховна Рада зменшила штрафи за порушення правил зберігання нехарчової продукції для підприємців на спрощеній системі оподаткування

Також парламент дозволив фіксувати процес проведення перевірок на відео.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Нестандартний підхід до поділу майна та отримання аліментів при розлученні – прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Спірідонов
    Михайло Спірідонов
    голова Харківського окружного адміністративного суду
  • Олена Фонова
    Олена Фонова
    суддя Господарського суду Луганської області