Практика судів
  1. В Україні

На Кіровоградщині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продати їх на ринку: фото

08:55, 23 травня 2024
За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.
На Кіровоградщині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продати їх на ринку: фото
Фото: suspilne.media
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У місті Олександрія на Кіровогращині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб у подальшому продати їх на ринку. Її дії вдалося зафіксувати камерам спостереження. Про це розповів директор комунального підприємства «Муніципальна безпека» Володимир Переверзєв у коментарі «Суспільному».

Крім того, правоохоронці встановили особу ще одного крадія. Так, за тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і крадії знову активізувалися. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього влаштували засідку на крадіїв.

Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

«Встановили двох людей - чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями», - розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ – «Крадіжка». Карається позбавлення волі від трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати вирішили виправити нісенітниці у КПК, зокрема щодо «скарг, які не підлягають оскарженню»

Деякі норми КПК містять нісенітницю – Верховна Рада схвалила за основу законопроект щодо виправлення помилок у Кодексі.

Верховна Рада схвалила зміни до закону про оперативно-розшукову діяльність щодо повноважень САП з нагляду

Проблема полягає у тому, що після ліквідації Генпрокурором за поданням керівника САП Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генпрокурора норма статті 14 Закону про ОРД стосовно нагляду за додержанням законів не буде поширюватися на прокурорів САП.

Верховна Рада розгляне законопроект про можливість покладення повноважень голови суду на тимчасово виконуючого обов'язки керівника апарату суду

Керівник апарату суду або т. в. о. керівника апарату суду, здійснюватиме повноваження голови суду до моменту призначення, обрання, переведення або закінчення відрядження щонайменше одного судді.

Верховна Рада схвалила законопроект про 15 років позбавлення волі для поліцейських за умисну бездіяльність в сфері боротьби з наркотиками

Депутати пропонують карати правоохоронців, які умисно не припинили злочин в сфері обігу наркотиків та прекурсорів, позбавленням волі до 15 років.

У САП пояснили, чи проводили обшуки у Національному антикорупційному бюро

Спеціалізована антикорупційна прокуратура пояснила, чи дійсно проводить обшуки у НАБУ.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео