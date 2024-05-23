На Кіровоградщині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб продати їх на ринку: фото

За тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Фото: suspilne.media

У місті Олександрія на Кіровогращині жінка крала квіти з Алеї пам’яті, щоб у подальшому продати їх на ринку. Її дії вдалося зафіксувати камерам спостереження. Про це розповів директор комунального підприємства «Муніципальна безпека» Володимир Переверзєв у коментарі «Суспільному».

Крім того, правоохоронці встановили особу ще одного крадія. Так, за тиждень з Алеї, де встановили портрети загиблих воїнів, зникли 14 кошиків з квітами.

Інформацію передали до відділу поліції. Але пройшло декілька днів і крадії знову активізувалися. Донька загиблого олександрійця повідомила про те, що біля фотографії її батька викрали знову корзину з квітами. Після цього влаштували засідку на крадіїв.

Ухвалили рішення влаштувати засідку в нічний час. Поліцейські затримали жінку з чотирма кошиками викрадених квітів. Вона зізналась, що викрадає не вперше. Пояснила, що ці корзини продавала на центральному ринку Олександрії.

«Встановили двох людей - чоловіка та жінку. Чоловік неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за дрібні крадіжки. Він веде аморальний спосіб життя, зловживає спиртним. Пояснити даний факт він не може. Жінка теж зловживає спиртними напоями», - розповіла інспекторка Олександрійського райвідділу поліції Каріна Байсак.

Справу розслідують за частиною четвертою статті 185 ККУ – «Крадіжка». Карається позбавлення волі від трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.