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Підстави для дисциплінарної відповідальності суддів будуть переглянуті – Денис Маслов

11:40, 13 червня 2024
У Верховній Раді думають, як зробити так, щоб суддів «перестали тягати за все підряд».
Підстави для дисциплінарної відповідальності суддів будуть переглянуті – Денис Маслов
Джерело фото: Facebook Дениса Маслова
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Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Денис Маслов 13 червня повідомив, що зараз розробляється законопроект, яким будуть дещо переглянуті підстави для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності.

«Зараз йдуть консультації щодо нового законопроекту, який передбачає перегляд підстав для притягнення суддів до дисціплінарної відповідальності. Підстави для притягнення суддів до відповідальності будуть конкретизовані. Вважаю, що потрібно перестати тягати суддів за все підряд», - повідомив Денис Маслов під час роботи XII Міжнародного Судово- правового форуму.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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