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Британія на саміті G7 анонсує виділення допомоги Україні на понад $300 млн

11:57, 13 червня 2024
Кошти будуть спрямовані на гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби України.
Британія на саміті G7 анонсує виділення допомоги Україні на понад $300 млн
Джерело фото: ukrinform
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Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак на саміті країн G7 в Італії оголосив про намір виділити понад 300 мільйонів доларів допомоги для України. Про це повідомила канцелярія прем'єра.

Зазначається, що ці кошти будуть спрямовані на підтримку невідкладних гуманітарних потреб, енергетичні і стабілізаційні заходи, а також на створення основи для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції в Україні.

«На саміті прем'єр-міністр оголосить про виділення Україні до 242 млн фунтів […], щоб підтримати невідкладні гуманітарні, енергетичні та стабілізаційні потреби, а також закласти основу для більш довгострокового економічного і соціального відновлення та реконструкції», — йдеться у повідомлені.

До слова, Велика Британія уже виділила значні суми на підтримку України, зокрема майже 12,7 мільярда фунтів на військову, гуманітарну та економічну допомогу. Крім того, було постачено різноманітне військове обладнання, включаючи крилаті ракети Storm Shadow та бойові танки Challen.

«Ми маємо перейти від принципу «скільки потрібно» до принципу «що б не знадобилося», якщо ми хочемо покласти край цій незаконній війні», — підкреслив Ріші Сунак напередодні саміту G7.

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