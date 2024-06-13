Британия на саммите G7 анонсирует выделение помощи Украине на более чем $300 млн

Средства будут направлены на гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности Украины.

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите стран G7 в Италии объявил о намерении выделить более 300 миллионов долларов помощи для Украины. Об этом сообщила канцелярия премьера.

Отмечается, что эти средства будут направлены на поддержку неотложных гуманитарных потребностей, энергетические и стабилизационные меры, а также на создание основы для более долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции в Украине.

«На саммите премьер-министр объявит о выделении Украине до 242 млн фунтов [...], чтобы поддержать неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные потребности, а также заложить основу для более долгосрочного экономического и социального восстановления и реконструкции», - говорится в сообщении.

К слову, Великобритания уже выделила значительные суммы на поддержку Украины, в частности почти 12,7 миллиарда фунтов на военную, гуманитарную и экономическую помощь. Кроме того, было поставлено разнообразное военное оборудование, включая крылатые ракеты Storm Shadow и боевые танки Challen.

«Мы должны перейти от принципа «сколько нужно» к принципу «что бы не понадобилось», если мы хотим положить конец этой незаконной войне», - подчеркнул Риши Сунак накануне саммита G7.

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