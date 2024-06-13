Основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности будут пересмотрены – Денис Маслов

В Верховной Раде думают, как сделать так, чтобы «судей перестали привлекать за все подряд».

Источник фото: Facebook Дениса Маслова

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политике Денис Маслов 13 июня сообщил, что сейчас разрабатывается законопроект, которым будут несколько пересмотрены основания для привлечения судей к дисциплинарной ответственности.

«Сейчас идут консультации по новому законопроекту, предусматривающему пересмотр оснований для привлечения судей к дисциплинарной ответственности. Основания для привлечения судей к ответственности будут конкретизированы. Считаю, что нужно перестать таскать судей за все подряд», - сообщил Денис Маслов во время работы XII Международного Судебно-правового форума.

Автор: Вячеслав Хрипун

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