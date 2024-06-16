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На Київщині судили чоловіка за злісне ухилення від сплати аліментів на сина

07:36, 16 червня 2024
Чоловіку призначили громадські роботи.
На Київщині судили чоловіка за злісне ухилення від сплати аліментів на сина
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Бориспільський міськрайонний суд інформує про засудження чоловіка за злісне ухилення від сплати аліментів.

Органом досудового розслідування встановлено, що у справі №359/4194/24 громадянин вчинив злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів (аліментів) на утримання малолітнього сина, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КК України.

Розгляд  обвинувального акта здійснено на підставі ст. 381, 382 КПК України у порядку спрощеного провадження без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.

За вчинення кримінального правопорушення, суд призначив обвинуваченому покарання у виді громадських робіт на строк 80 годин.

Раніше ми писали про особливості стягнення аліментів з військовослужбовця.

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