На Київщині судили чоловіка за злісне ухилення від сплати аліментів на сина

Чоловіку призначили громадські роботи.

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Бориспільський міськрайонний суд інформує про засудження чоловіка за злісне ухилення від сплати аліментів.

Органом досудового розслідування встановлено, що у справі №359/4194/24 громадянин вчинив злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів (аліментів) на утримання малолітнього сина, тобто вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 164 КК України.

Розгляд обвинувального акта здійснено на підставі ст. 381, 382 КПК України у порядку спрощеного провадження без проведення судового розгляду в судовому засіданні за відсутності учасників судового провадження.

За вчинення кримінального правопорушення, суд призначив обвинуваченому покарання у виді громадських робіт на строк 80 годин.

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