В Голосіївському районі Києва через зірваний асфальт перекрили рух транспорту

На перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури перекрили рух транспорту.

Як відомо, 15 червня у Києві пройшов потужний дощ, який перетворив вулиці міста на річки. Місцями утворились гейзери та був пошкоджений асфальт.

У патрульній поліції столиці повідомили, що у зв'язку з пошкодженням асфальтного покриття на перехресті вулиць Антоновича та Фізкультури, рух транспорту перекритий.

«На вказаній ділянці дороги працюють патрульні та спеціальні служби. Обʼїзд транспорту здійснюється вулицею Великою Васильківською», - повідомили у поліції.

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