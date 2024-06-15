В Голосеевском районе Киева из-за сорванного асфальта перекрыли движение транспорта

На перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры перекрыли движение транспорта.

Как известно, 15 июня в Киеве прошел мощный дождь, который превратил улицы города в реки. Местами образовались гейзеры и был поврежден асфальт.

В патрульной полиции столицы сообщили, что в связи с повреждением асфальтного покрытия на перекрестке улиц Антоновича и Физкультуры движение транспорта перекрыто.

«На указанном участке дороги работают патрульные и специальные службы. Объезд транспорта осуществляется по улице Большой Васильковской», - сообщили в полиции.

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