В Украине обновили гигиенические требования к агропродовольственным рынкам: когда начнут действовать новые правила

Новые требования будут распространяться на агропродовольственные рынки, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции и рыночные комплексы всех типов, независимо от их подчинения и форм собственности.

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В октябре в Украине начинают действовать новые гигиенические требования к агропродовольственным рынкам, утвержденные приказом Минагрополитики от 19.04.2024 № 1279. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

Указанные требования распространяются на агропродовольственные рынки, оптовые рынки сельскохозяйственной продукции и рыночные комплексы всех типов независимо от их подчинения и форм собственности и устанавливают гигиенические требования к территории, помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю, содержанию агропродовольственных рынков, пищевым продуктам и животным, предназначенных для производства реализуемых пищевых продуктов.

В частности, операторы агропродовольственных рынков обязаны получать эксплуатационное разрешение или регистрировать мощности агропродовольственного рынка, в соответствии с требованиями Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов».

Запрещается функционирование агропродовольственного рынка при отсутствии аккредитованной лаборатории. Операторы агропродовольственных рынков должны обеспечить надлежащие условия для работы аккредитованной лаборатории, в частности путем предоставления в пользование служебных помещений, обеспеченных отоплением, электроснабжением, вентиляцией, водоснабжением и водоотведением.

В целом Гигиеническими требованиями к агропродовольственным рынкам регламентировано:

общие требования к агропродовольственным рынкам;

требования к территории агропродовольственного рынка;

требования к помещениям, оборудованию, торгово-технологическому оборудованию, инвентарю агропродовольственных рынков;

требования к реализации на агропродовольственных рынках пищевых продуктов и животных, предназначенных для производства пищевых продуктов;

меры по борьбе с вредителями на агропродовольственных рынках;

требования к гигиене персонала агропродовольственного рынка, работающего в зоне обращения с пищевыми продуктами;

обязанности операторов агропродовольственных рынков

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