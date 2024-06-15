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В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків: коли почнуть діяти нові правила

21:23, 15 червня 2024
Нові вимоги поширюватимуться на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності.
В Україні оновили гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків: коли почнуть діяти нові правила
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В жовтні в Україні починають діяти нові Гігієнічні вимоги до агропродовольчих ринків, затверджені наказом Мінагрополітики від 19.04.2024 № 1279. Про це повідомила Держпродспоживслужба.

Зазначені вимоги поширюються на агропродовольчі ринки, оптові ринки сільськогосподарської продукції та ринкові комплекси всіх типів незалежно від їх підпорядкування та форм власності та встановлюють гігієнічні вимоги до території, приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря, утримання агропродовольчих ринків, харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів, що на них реалізовуються.

Зокрема, операторів агропродовольчих ринків зобов’язано отримувати експлуатаційний дозвіл або реєструвати потужності агропродовольчого ринку, відповідно до вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів».

Забороняється функціонування агропродовольчого ринку за відсутності акредитованої лабораторії. Оператори агропродовольчих ринків повинні забезпечити належні умови для роботи акредитованої лабораторії, зокрема, шляхом надання у користування службових приміщень, забезпечених опаленням, електропостачанням, вентиляцією, водопостачанням та водовідведенням.

Загалом Гігієнічними вимогами до агропродовольчих ринків регламентовано:

загальні вимоги до агропродовольчих ринків;

вимоги до території агропродовольчого ринку;

вимоги до приміщень, обладнання, торговельно-технологічного устаткування, інвентаря агропродовольчих ринків;

вимоги до реалізації на агропродовольчих ринках харчових продуктів та тварин, призначених для виробництва харчових продуктів;

заходи боротьби із шкідниками на агропродовольчих ринках;

вимоги до гігієни персоналу агропродовольчого ринку, який працює в зоні поводження з харчовими продуктами;

обов'язки операторів агропродовольчих ринків.

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