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Вулиці перетворилися на річки та відкрилися гейзери: Київ знову пішов під воду, відео

16:03, 15 червня 2024
У столиці на деяких вулицях через воду зірвало асфальт.
Вулиці перетворилися на річки та відкрилися гейзери: Київ знову пішов під воду, відео
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У суботу, 15 червня, у Києві пройшов сильний дощ, через який затопило вулиці. Відео столичного потопу опублікували місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що на Олімпійській з-під землі почали бити два гейзери. Також через воду там зірвало частину асфальтного покриття.

Крім того, низку вулиць столиці сильно затопило.

Як видно на відео, через велику кількість води на вулицях важко пересуватись.

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