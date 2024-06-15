На Івано-Франківщині священника оштрафували на 170 гривень за домашнє насильство над донькою

П’яний священник ображав доньку нецензурними словами та погрожував фізичною розправою.

На Івано-Франківщині судили священника, який ображав доньку нецензурними словами та погрожував фізичною розправою. Про це повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, до поліції звернулась жінка та розповіла, що її батько у стані сп’яніння вчиняє щодо неї та її сина домашнє насильство.

Поліція склала щодо чоловіка протокол про адмінправопорушення за ч.1 ст.173-2 КУпАП (вчинення домашнього насильства). Свою провину чоловік визнав та пообіцяв, що більше такого не повториться.

Суд визнав священника винним у вчиненні домашнього насильства та призначив 170 грн штрафу. Також він має сплатити 605 грн судового збору.

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