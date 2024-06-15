В Ивано-Франковской области священника оштрафовали на 170 гривен за домашнее насилие над дочерью

Пьяный священник оскорблял дочь нецензурными словами и угрожал физической расправой.

В Ивано-Франковской области судили священника, который оскорблял дочь нецензурными словами и угрожал физической расправой. Об этом сообщает zaxid.net.

Как сообщается, в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее отец в состоянии опьянения совершает по отношению к ней и ее сыну домашнее насилие.

Полиция составила в отношении мужчины протокол об админправонарушении по ч.1 ст.173-2 КУоАП (совершение домашнего насилия). Свою вину мужчина признал и пообещал, что больше такого не повторится.

Суд признал священника виновным в совершении домашнего насилия и назначил 170 грн штрафа. Также он должен оплатить 605 грн судебного сбора.

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