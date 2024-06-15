Из-за войны инсульты «помолодели» на 10-15 лет, — Виктор Ляшко

Сейчас инсульт диагностируют у 30-летних пациентов, хотя ранее болезнь выявляли у пациентов от 45 лет.

В результате и стрессы инсульты в Украине «помолодели» на 10-15 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к чему приводят стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет», - сказал он.

Министр добавил, что «такие заболевания получает совсем другая возрастная категория». Инсульт диагностируют у 30-летних пациентов, хотя ранее болезнь выявляли у пациентов от 45 лет. Наивысшую смертность от инсультов наблюдали у людей 80 лет и старше.

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