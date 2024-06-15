Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Из-за войны инсульты «помолодели» на 10-15 лет, — Виктор Ляшко

22:45, 15 июня 2024
Сейчас инсульт диагностируют у 30-летних пациентов, хотя ранее болезнь выявляли у пациентов от 45 лет.
Из-за войны инсульты «помолодели» на 10-15 лет, — Виктор Ляшко
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате и стрессы инсульты в Украине «помолодели» на 10-15 лет. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает «Интерфакс-Украина».

«Я могу сейчас зайти в дискуссию и показать цифры роста инсультов, к чему приводят стрессовые ситуации, в которых мы находимся. Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет», - сказал он.

Министр добавил, что «такие заболевания получает совсем другая возрастная категория». Инсульт диагностируют у 30-летних пациентов, хотя ранее болезнь выявляли у пациентов от 45 лет. Наивысшую смертность от инсультов наблюдали у людей 80 лет и старше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабинет министров во время переговоров с иностранными партнерами должен учитывать позиции законодательной и судебной ветвей власти – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, что правительство вместе с иностранными партнерами самостоятельно решают, что и как необходимо реформировать в судебной власти Украины.

Забронированные за органами власти и отдельные должностные лица не будут проходить ВЛК – Кабмин внес уточнение

Правительство решило отдельно уточнить, что забронированные, а также судьи, народные депутаты, члены ВСП, ВККС не проходят медицинский осмотр.

Может ли суд устанавливать факт осуществления постоянного ухода за родственниками для решения вопроса отсрочки или увольнения с военной службы – ответ Верховного Суда

Верховный Суд объяснил, может ли мужчина для получения отсрочки или увольнения с военной службы обратиться в суд за установлением факта постоянного ухода за родственниками.

Без явки в ТЦК – постоянно проживающие за рубежом граждане смогут стать на военный учет дистанционно

Украинцы за границей смогут подать заявление о взятии на военный учет в произвольной форме через заграничное дипломатическое учреждение без необходимости личной явки в ТЦК.

Судьи, члены ВСП, депутаты, эксперты – Кабмин отдельно уточнил перечень должностных лиц, по которым комиссии при ТЦК не будут рассматривать вопрос отсрочки

Также уточняется, что процедура предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации в связи с бронированием и отсрочки определенным должностным лицам не предусматривает направление на ВЛК для прохождения медицинского осмотра.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси