Проехала на красный сигнал светофора: в Киеве наказали водителя Mini Cooper, видео

В столице привлекли к ответственности нарушительницу ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водитель автомобиля Mini Cooper, которая проехала на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы сразу остановили нарушительницу и вынесли постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, а также напомнили ей о соблюдении ПДД в будущем.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 ПДД Украины, красный сигнал светофора, в том числе мигающий, или два красных мигающих сигнала — запрещают движение.

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