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Кто имеет право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов

22:23, 15 июня 2024
В отличие от пособия на оздоровление, выплата материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов не является обязательной.
Кто имеет право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов
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Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по трудам разъяснило, кто имеет право на получение материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и является ли она обязательной выплатой.

Право на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, определенное законодательством, есть у госслужащих и должностных лиц госорганов, органов местного самоуправления, обслуживающие рабочие госорганов и ОМС, военнослужащих, работников сферы культуры, педагогических, научных и научно-педагогических работников, а также медиков.

Выплата материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов для должностных лиц и служащих ОМС предусмотрена подпунктом 3 пункта 2 Постановления КМУ «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов» от 09.03.2006 г. №268.

В отличие от пособия на оздоровление, материальная помощь на решение социально-бытовых вопросов не является обязательной. Право принимать решение о ее предоставлении работникам ОМС предоставлено руководителю соответствующего ОМС. Он принимает такое решение исходя из обстоятельств, изложенных в заявлении работника (письмо Минсоцполитики от 16.10.2009 г. № 620/13/84-09).

Конкретных оснований предоставления материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в нормативных документах нет, хотя они могут быть определены коллективным договором. Весомость оснований определяет сам руководитель.

Материальная помощь по решению социально-бытовых вопросов предоставляется отдельному работнику из его заявления, по собственному решению руководителя. Она не входит в заработную плату согласно Инструкции по статистике заработной платы от 13.01.2004 г. № 5, хотя и выплачивается за счет фонда оплаты труда учреждения.

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