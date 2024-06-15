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4000 долларов за влияние на «правильное» голосование: подозревают начальника отдела градостроительства и архитектуры одной из общин в Ровенской области

21:55, 15 июня 2024
Установлено, что должностное лицо получило 4 000 долларов от клиента за влияние на принятие решения.
4000 долларов за влияние на «правильное» голосование: подозревают начальника отдела градостроительства и архитектуры одной из общин в Ровенской области
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Начальник отдела градостроительства и архитектуры одной из общин Сарненщины поставлен в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает Ровенская областная прокуратура.

Установлено, что должностное лицо получило 4 000 долларов от клиента за влияние на принятие решения о вынесении на рассмотрение и дальнейшем утверждении сессией общины детального плана территории, а также изменения целевого назначения земельного участка для дальнейшего строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, непосредственно после получения второй части неправомерной выгоды. Ему уже сообщили о подозрении, сейчас решается вопрос избрания меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 5 лет.

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