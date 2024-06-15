4000 доларів за вплив на «правильне» голосування: підозрюють начальника відділу містобудування та архітектури однієї з громад на Рівненщині

Встановлено, що посадовець одержав 4 000 доларів від клієнта за вплив на прийняття рішення.

Начальнику відділу містобудування та архітектури однієї з громад Сарненщини повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура.

Встановлено, що посадовець одержав 4 000 доларів від клієнта за вплив на прийняття рішення щодо винесення на розгляд та подальшого затвердження сесією громади детального плану території, а також зміни цільового призначення земельної ділянки для подальшого будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України, безпосередньо після одержання другої частини неправомірної вигоди. Йому вже повідомили про підозру, наразі вирішується питання обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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