Безпека на воді: українцям нагадали правила купання та відпочинку на пляжах

У спекотну погоду багато людей намагається провести свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Щоб відпочино не призвів до трагедії, треба дотримуватися правил безпечної поведінки на воді. Про це нагадує патрульна поліція Києва.
"З міркувань безпеки ми радимо утриматися від купання та відпочинку на пляжах. Однак ті, хто все ж вирішить провести свій час біля водойми, слід дотримуватись безпекових правил", - зазначають у поліції.
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"Пам’ятайте, що ігнорування правил поведінки під час відпочинку на воді часом може коштувати життя!" - наголошують патрульні.
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