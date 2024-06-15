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Безпека на воді: українцям нагадали правила купання та відпочинку на пляжах

17:53, 15 червня 2024
Поліція закликає не купатися поодинці та не запливати за обмежувальні знаки.
Безпека на воді: українцям нагадали правила купання та відпочинку на пляжах
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У спекотну погоду багато людей намагається провести свій відпочинок поблизу води на річках, озерах, ставках та інших водоймах. Щоб відпочино не призвів до трагедії, треба дотримуватися правил безпечної поведінки на воді. Про це нагадує патрульна поліція Києва.

"З міркувань безпеки ми радимо утриматися від купання та відпочинку на пляжах. Однак ті, хто все ж вирішить провести свій час біля водойми, слід дотримуватись безпекових правил", - зазначають у поліції.

А саме:

  • купатися слід лише в спеціально відведених та обладнаних для цього місцях, адже дикі пляжі, круті береги, замулене дно є небезпечними;
  • обирайте теплу та безвітряну погоду: швидкість вітру до 10 м/с та температура повітря вище +24°C;
  • на воді безпечніше у світлу пору доби, тож не затримуйтеся на відпочинку;
  • купання дітей - лише під наглядом дорослих. Дітям, які не вміють плавати, заборонено заходити у воду вище поясу.

Важливо:

  • не можна купатись в холодній воді (нижче +18°C), аби не сталося переохолодження організму;
  • не купайтесь поодинці та не запливайте за обмежувальні знаки;
  • алкоголь та безпека на воді - несумісні;
  • також не варто купатися відразу після прийняття їжі.

"Пам’ятайте, що ігнорування правил поведінки під час відпочинку на воді часом може коштувати життя!" - наголошують патрульні.

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