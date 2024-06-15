Безопасность на воде: украинцам напомнили правила купания и отдыха на пляжах

В жаркую погоду многие пытаются провести свой отдых вблизи воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Чтобы отдых не привел к трагедии, нужно соблюдать правила безопасного поведения на воде. Об этом напоминает патрульная полиция Киева.
"Из соображений безопасности мы советуем воздержаться от купания и отдыха на пляжах. Однако те, кто все же решит провести свое время у водоема, следует соблюдать правила безопасности", - отмечают в полиции.
А именно:купаться следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, ведь дикие пляжи, крутые берега, заиленное дно опасны;
Важно:
"Помните, что игнорирование правил поведения во время отдыха на воде иногда может стоить жизни!" - отмечают патрульные.
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