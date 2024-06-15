Безопасность на воде: украинцам напомнили правила купания и отдыха на пляжах

Полиция призывает не купаться в одиночку и не заплывать за ограничительные знаки.

В жаркую погоду многие пытаются провести свой отдых вблизи воды на реках, озерах, прудах и других водоемах. Чтобы отдых не привел к трагедии, нужно соблюдать правила безопасного поведения на воде. Об этом напоминает патрульная полиция Киева.

"Из соображений безопасности мы советуем воздержаться от купания и отдыха на пляжах. Однако те, кто все же решит провести свое время у водоема, следует соблюдать правила безопасности", - отмечают в полиции.

А именно:купаться следует только в специально отведенных и оборудованных для этого местах, ведь дикие пляжи, крутые берега, заиленное дно опасны;

выбирайте теплую и безветренную погоду: скорость ветра до 10 м/с и температура воздуха выше +24°C;

на воде безопаснее в светлое время суток, поэтому не задерживайтесь на отдыхе;

купание детей – только под наблюдением взрослых. Детям, не умеющим плавать, запрещено заходить в воду выше пояса.

Важно:

нельзя купаться в холодной воде (ниже +18°C), чтобы не произошло переохлаждения организма;

не купайтесь в одиночку и не заплывайте за ограничительные знаки;

алкоголь и безопасность на воде – несовместимы;

также не стоит купаться сразу после еды.

"Помните, что игнорирование правил поведения во время отдыха на воде иногда может стоить жизни!" - отмечают патрульные.

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