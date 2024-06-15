Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Виннице 23-летний мужчина убил двух девушек, а затем застрелился: подробности, фото

15:01, 15 июня 2024
Военный застрелил свою 18-летнюю жену и ранил ее подругу, которая впоследствии скончалась в больнице.
В Виннице 23-летний мужчина убил двух девушек, а затем застрелился: подробности, фото
Фото: полиция
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Виннице 23-летний мужчина, за данными СМИ, военный, убил свою 18-летнюю жену и нанес смертельное ранение ее 19-летней подруге. Впоследствии нашли тело самого мужчины – он совершил самоубийство. Об этом сообщает Нацполиция.

Об инциденте в полицию сообщили медики, которым позвонила по телефону раненая девушка.

Врачи, прибыв на место вызова, не смогли попасть в квартиру. Полицейским пришлось пробираться в квартиру на третьем этаже через окно.

В квартире обнаружили раненую 19-летнюю женщину, которую в тяжелом состоянии госпитализировали и тело еще одной жертвы — 18-летней жены стрелка.

Полиция установила, что в ходе ссоры мужчина погибшей открыл огонь из пистолета в доме и застелил 18-летнюю жену и ранил ее подругу, которую в тяжелом состоянии госпитализировали. После убийства мужчина ушел в безлюдную прибрежную зону областного центра, где выстрелил себе в голову.

Позже "Суспільне Вінниця" сообщило, что 19-летняя раненая девушка умерла в больнице.

Полицейские обнаружили и изъяли пистолет, гильзы и другие вещественные доказательства и начали уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса.

Журналист Константин Андриюк в Телеграм уточнил, что 23-летний стрелок был военным. Мол он получил контузию и его психологическое состояние было нестабильным.

«В день трагедии пришел в квартиру, арендованную его женой Наталией с подругой Верой, чтобы поговорить. Он не хотел соглашаться на развод, которого так хотела девушка. По словам товарища, парень сильно ревновал любимую», – уточнил журналист.

 Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли Кабмин цифровизировать процесс уплаты штрафов за нарушение военного учета – не исключено

Правительство уточнило, что портал Дія будет выполнять задачи путем интеграции информационных систем и программного обеспечения государственных банков и банков, в уставном капитале которых не менее 75% государства по уплате штрафов за административные правонарушения.

В Антикоррупционном суде рассказали, при каких условиях конкурс на должности судей ВАКС станет бессмысленным

Для новых судей ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС пока нет свободных помещений.

Верховный Суд высказался об основаниях и условиях обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве

Исключительные основания и критерии обращения с иском субъекта властных полномочий к субъекту частного права в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств – Верховный Суд оставил в силе приговор прокурору

Согласно заключению служебного расследования вместо принятия соответствующих мер по привлечению виновных лиц к уголовной ответственности, сбору надлежащих и допустимых доказательств, досудебное расследование свелось только к хаотическим обыскам, изъятию имущества и денежных средств.

В ВККС рассказали, почему Комиссии необходима финансовая независимость от ГСА и Совета правосудия

ВККС сможет более оперативно распоряжаться бюджетными средствами, а в отношениях с Советом правосудия могут возникнуть проблемы.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Козак
    Оксана Козак
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Катерина Головіна
    Катерина Головіна
    суддя Господарського суду міста Києва
  • Руслан Ватаманюк
    Руслан Ватаманюк
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду