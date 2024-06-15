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Компания OpenAI рассматривает возможность изменения структуры управления на коммерческую

21:42, 15 июня 2024
Компания, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, рассматривает несколько вариантов реструктуризации и конечный может выглядеть по-другому.
Компания OpenAI рассматривает возможность изменения структуры управления на коммерческую
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Компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, рассматривает возможность изменения структуры управления на коммерческую, которая не будет контролироваться некоммерческим советом директоров. Об этом гендиректор OpenAI Сэм Альтман сообщил некоторым акционерам, передает The Information.

Так, одним из возможных вариантов переформатирования OpenAI, рассматриваемого советом директоров, является переход на формат коммерческой благотворительной организации.

По информации, компания рассматривает несколько вариантов реструктуризации и конечный может выглядеть по-другому.

«Мы по-прежнему сосредоточены на создании ИИ, которое приносит пользу всем. Некоммерческая организация является основой нашей миссии и будет существовать и дальше», — отметил Альтман в комментарии Reuters.

Ранее сообщалось, что OpenAI приступила к обучению новой модели искусственного интеллекта, которая «способна рассуждать и планировать».

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