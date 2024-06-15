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Почти полгода отсутствовал на службе: во Львовской области судили солдата

16:57, 15 июня 2024
Мужчина покинул военную часть почти на полгода, но на суде просил строго его не наказывать.
Почти полгода отсутствовал на службе: во Львовской области судили солдата
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Во Львове судили солдата, самовольно покинувшего воинскую часть на долгий период. Об этом пишет zaxid.net. 

Отмечается, что мужчина проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Львовщины. В апреле 2023 года без разрешения командира он не явился на службу в воинскую часть и находился за ее пределами до 8 сентября 2023 года.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части). Мужчина на суде свою вину признал и раскаялся, попросил строго его не наказывать.

Франковский районный суд Львова назначил солдату 5 лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, мы писали, что военный через суд обязал воинскую часть уволить его со службы.

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