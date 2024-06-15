Почти полгода отсутствовал на службе: во Львовской области судили солдата

Мужчина покинул военную часть почти на полгода, но на суде просил строго его не наказывать.

Во Львове судили солдата, самовольно покинувшего воинскую часть на долгий период. Об этом пишет zaxid.net.

Отмечается, что мужчина проходил военную службу по призыву в одной из воинских частей Львовщины. В апреле 2023 года без разрешения командира он не явился на службу в воинскую часть и находился за ее пределами до 8 сентября 2023 года.

Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 407 УК (самовольное оставление воинской части). Мужчина на суде свою вину признал и раскаялся, попросил строго его не наказывать.

Франковский районный суд Львова назначил солдату 5 лет лишения свободы. Этот приговор может быть обжалован в апелляционном суде.

Напомним, мы писали, что военный через суд обязал воинскую часть уволить его со службы.

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