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Майже пів року був відсутній на службі: на Львівщині судили солдата

16:57, 15 червня 2024
Чоловік покинув військову частину на майже пів року, але на суді просив суворо його не карати.
Майже пів року був відсутній на службі: на Львівщині судили солдата
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У Львові судили солдата, який самовільно залишив військову частину на довгий період. Про це пише zaxid.net. 

Зазначається, що чоловік проходив військову службу за призовом у одній із військових частин Львівщини. У квітні 2023 року без дозволу командира він не з’явився на службу у військову частину і перебував за її межами до 8 вересня 2023 року.

Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 407 ККУ (самовільне залишення військової частини). Чоловік на суді свою провину визнав і розкаявся, попросив суворо його не карати.

Франківський районний суд Львова призначив солдату 5 років позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, ми писали, що військовий через суд зобов’язав військову частину звільнити його зі служби.

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