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Українців можуть позбавити пенсій: у яких випадках

19:05, 15 червня 2024
Для поновлення виплати пенсії пенсіонеру необхідно звернутись до територіального органу ПФУ з відповідною заявою.
Українців можуть позбавити пенсій: у яких випадках
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Частина пенсіонерів в Україні може лишитись без пенсійних виплат. Є чотири причини, що призводять до зупинення нарахування пенсії. Про це повідомляє Пенсійний фонд.

Виплату пенсій можуть призупинити з кількох причин, передбачених Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування":

  • пенсію призначено на підставі документів з недостовірними відомостями;
  • отримувач пенсії помер;
  • пенсіонер не отримував виплат протягом пів року;
  • пенсіонер виїхав за кордон на постійне місце проживання, і ця країна не уклала з Україною відповідного пенсійного договору.

Для поновлення виплати пенсій потрібно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду особисто чи поштою, якщо людина тимчасово виїхала за кордон. В останньому випадку до заяви додається:

  • копія документа про отримання тимчасового захисту або статусу біженця та реєстрацію місця тимчасового проживання за кордоном;
  • оригінал документа, що засвідчує факт, що пенсіонер живий (можна отримати у дипломатичних установах України за кордоном);
  • копія українського паспорта.

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