На Саміт миру зареєструвалися 100 держав і міжнародних організацій з усіх частин світу – Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на Глобальний саміт миру зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу. Про це Глава держави написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Сьогодні розпочинається Глобальний саміт миру, на який зареєстровані 100 держав і міжнародних організацій з усіх континентів і частин світу, які представляють різні погляди, але об’єднані повагою до міжнародного права й одне до одного», – заявив Зеленський.

Також він додав, що на саміті присутні Латинська Америка, Близький Схід та Азія, Африка, Європа, Тихоокеанський регіон, Австралія, Північна Америка.

«Саміт миру дає кожній країні можливість бути почутою та продемонструвати глобальне лідерство. Разом ми робимо перший крок до справедливого миру, що ґрунтується на Статуті ООН і базових принципах міжнародного права», – заявив Глава держави.

Раніше ми писали, 15 червня у Швейцарії розпочнеться дводенний Глобальний саміт миру, який присвячений обговоренню української формули миру. У заході візьмуть участь десятки країн, майже 60 з них – на найвищому рівні.

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