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На Саммит мира зарегистрировались 100 государств и международных организаций со всех частей мира – Зеленский

14:15, 15 июня 2024
Владимир Зеленский отметил, что саммит мира дает каждой стране возможность быть услышанной и продемонстрировать глобальное лидерство.
На Саммит мира зарегистрировались 100 государств и международных организаций со всех частей мира – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Глобальный саммит мира зарегистрировано 100 государств и международных организаций со всех континентов и частей мира. Об этом Глава государства написал на своей странице в соцсети Х.

«Сегодня начинается Глобальный саммит мира, на который зарегистрированы 100 государств и международных организаций со всех континентов и частей мира, представляющих разные взгляды, но объединенные уважением к международному праву и друг к другу», - заявил Зеленский.

Также он добавил, что на саммите присутствуют Латинская Америка, Ближний Восток и Азия, Африка, Европа, Тихоокеанский регион, Австралия, Северная Америка.

«Саммит мира дает каждой стране возможность быть услышанной и продемонстрировать глобальное лидерство. Вместе мы делаем первый шаг к справедливому миру, основанному на Уставе ООН и базовых принципах международного права», – заявил Глава государства.

Ранее сообщалось, 15 июня в Швейцарии начнется двухдневный Глобальный саммит мира, посвященный обсуждению украинской формулы мира. В мероприятии примут участие десятки стран, почти 60 из них – на самом высоком уровне.

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