Трагедия в Киеве: 15-летний парень выпал с многоэтажки

Тело подростка без признаков жизни обнаружили местные жители.

14 июня в Днепровском районе столицы из высотного дома выпал парень. От полученных травм он погиб на месте инцидента.

Как сообщил официальный сайт полиции Киева, жильцы дома сообщили, что во дворе они обнаружили тело подростка без признаков жизни, который, вероятно, разбился в результате падения.

Правоохранители выясняют обстоятельства падения несовершеннолетнего из многоэтажного дома.

«После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос правовой квалификации», - заявили в полиции.

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