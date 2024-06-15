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США выделяют $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины

13:55, 15 июня 2024
Деньги предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры и расширения производства электроэнергии.
США выделяют $1,5 млрд на восстановление энергетики Украины
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Вице-президент США Камала Гаррис во время встречи с Президентом Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более 1,5 миллиарда долларов на укрепление энергетического сектора Украины, передает Белый дом.

Новая помощь включает в себя 500 миллионов долларов от USAID для украинской энергетики и перенаправление 324 миллионов долларов из ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические нужды в Украине.

Эти деньги предназначены для ремонта энергетической инфраструктуры, поврежденной россией и расширения производства электроэнергии. Также новая помощь поощрит инвестиции частного сектора и повысит устойчивость Украины к сбоям в электроснабжении, отметила Камала Гаррис.

Еще более 379 миллионов долларов гуманитарной помощи выделяются для решения неотложных потребностей беженцев, внутренне перемещенных лиц и пострадавших от войны общин. Это предполагает предоставление продовольственной помощи, медицинских услуг, жилья, воды, санитарии и гигиенических услуг для миллионов украинцев в стране и регионе.

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