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США виділяють $1,5 млрд на відновлення енергетики України

13:55, 15 червня 2024
Гроші призначені для ремонту енергетичної інфраструктури і розширення виробництва електроенергії.
США виділяють $1,5 млрд на відновлення енергетики України
Фото: ДТЕК
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Віцепрезидентка США Камала Гарріс під час зустрічі із Президентом Володимиром Зеленським у рамках Саміту миру у Швейцарії оголосила про виділення понад 1,5 мільярда доларів на зміцнення енергетичного сектору України, передає Білий дім.

Нова допомога включає 500 мільйонів доларів від USAID для української енергетики та перенаправлення 324 мільйонів доларів із раніше оголошених коштів на надзвичайні енергетичні потреби в Україні.

Ці гроші призначені для ремонту енергетичної інфраструктури, пошкодженої росією, та розширення виробництва електроенергії. Також нова допомога заохотить інвестиції приватного сектору й підвищить стійкість України до збоїв в електропостачанні, відзначила Камала Гарріс.

Ще понад 379 мільйонів доларів гуманітарної допомоги виділяються для розв’язання нагальних потреб біженців, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих від війни громад. Це передбачає надання продовольчої допомоги, медичних послуг, житла, води, санітарії та гігієнічних послуг для мільйонів українців у країні й регіоні.

Як відомо, лідери G7 домовилися про спрямування Україні близько 50 млрд доларів США до кінця року. Кошти будуть виділені у вигляді кредитів, платити за якими Україна буде за рахунок відсотків від заморожених активів рф. 

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