Землю накрила потужна магнітна буря

15 червня Землю накрила магнітна буря.

Фото: misto.vn.ua

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У суботу, 15 червня, Землю накрила чергова потужна магнітна буря. Про це повідомив Meteoagent.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і більший її вплив на людей та техніку.

Сьогодні сонячна активність фіксується з К-індексом 5, що свідчить про високе магнітне збурення, яке впливає на самопочуття людей.

У неділю, 16 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 4 (середній рівень).

Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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