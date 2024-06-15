Землю накрила потужна магнітна буря

У суботу, 15 червня, Землю накрила чергова потужна магнітна буря. Про це повідомив Meteoagent.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності – К-індексом, який варіюється від 2 до 9. Чим вищий К-індекс, тим сильніша буря і більший її вплив на людей та техніку.
Сьогодні сонячна активність фіксується з К-індексом 5, що свідчить про високе магнітне збурення, яке впливає на самопочуття людей.
У неділю, 16 червня, очікується магнітна буря з К-індексом 4 (середній рівень).
Під впливом цієї бурі можливі такі симптоми, як нудота, мігрені, апатія, а також загострення хронічних хвороб.
У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.
Як уберегтися від ударів:
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