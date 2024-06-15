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До Землі наближається небезпечний астероїд: що відомо

14:50, 15 червня 2024
Астероїд рухатиметься зі швидкістю 22 068 км/год.
До Землі наближається небезпечний астероїд: що відомо
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16 червня поруч із Землею пролетить небезпечний астероїд 2024 LH3. Про це поінформували у Лабораторії реактивного руху NASA.

Довжина небесного об'єкта становитиме 150 метрів, а відстань від Землі - 3,1 млн кілометрів. Астероїд рухатиметься зі швидкістю 22 068 км/год.

У разі, якщо астероїд наближається до нашої планети ближче ніж 7,4 млн кілометрів, а розмір перевищує 150 метрів, тоді вважається "потенційно небезпечним". Астероїд 2024 LH3 підпадає одразу під обидва параметри.

Нагадаємо, що на початку червня до Землі наближався 120-метровий астероїд. 

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