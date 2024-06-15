Практика судов
  1. Общество
  2. / В мире

К Земле приближается опасный астероид: что известно

14:50, 15 июня 2024
Астероид будет двигаться со скоростью 22 068 км/ч.
К Земле приближается опасный астероид: что известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

16 июня рядом с Землей пролетит опасный астероид 2024 года LH3. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Длина небесного объекта составит 150 метров, а расстояние от Земли – 3,1 млн километров. Астероид будет двигаться со скоростью 22 068 км/ч.

В случае, если астероид приближается к нашей планете ближе 7,4 млн километров, а размер превышает 150 метров, тогда считается "потенциально опасным". Астероид 2024 LH3 сразу подпадает под оба параметра.

Напомним, что в начале июня к Земле приближался 120-метровый астероид.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
За самовольное оставление воинской части и дезертирство не будут сажать в тюрьму, если до окончания расследования лицо добровольно вернется на службу

Если преступление совершено впервые и до окончания досудебного расследования мужчина добровольно заявит следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы, его освободят от уголовной ответственности – законопроект.

Судей судов первой инстанции смогут временно отправлять в апелляционные суды для рассмотрения дел, — Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали о «плане Б», если конкурс на должности судей апелляционных судов слишком затянется или не оправдает ожиданий.

Кабмин утвердил новый порядок государственной регистрации актов СБУ

Нормативно-правовые акты СБУ подаются на государственную регистрацию исключительно в бумажной форме и в одном экземпляре.

Исполнители грантовых проектов международных партнеров подлежат бронированию на 100%

Представительства донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи относятся «к критически важным для функционирования экономики и обеспечению жизнедеятельности населения».

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Павло Прохоров
    Павло Прохоров
    суддя Київського районного суду м. Одеси