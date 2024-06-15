К Земле приближается опасный астероид: что известно

Астероид будет двигаться со скоростью 22 068 км/ч.

16 июня рядом с Землей пролетит опасный астероид 2024 года LH3. Об этом сообщили в Лаборатории реактивного движения NASA.

Длина небесного объекта составит 150 метров, а расстояние от Земли – 3,1 млн километров. Астероид будет двигаться со скоростью 22 068 км/ч.

В случае, если астероид приближается к нашей планете ближе 7,4 млн километров, а размер превышает 150 метров, тогда считается "потенциально опасным". Астероид 2024 LH3 сразу подпадает под оба параметра.

Напомним, что в начале июня к Земле приближался 120-метровый астероид.

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